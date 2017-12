Finale de la coupe du maire de Kédougou : Mamadou Hadji Cissé n’a pas lésiné sur les moyens (Images)

Ce 24 Décembre 2017 est à marquer d’une pierre blanche dans la vie sportive et culturelle de la commune de Kédougou. En effet, toutes les couches de la population se sont retrouvées au stade municipal de la ville pour assister à la finale de la coupe maire qui mettait aux prises l’ASC Renaissance à l’ASC Lawol Tamba, remportée par cette dernière après la série fatidique des tirs aux buts sur le score de 5 buts à 3.



Pour l’occasion, l’édile de la ville n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, après avoir installé des projecteurs dans le stade, M. Mamadou H. Cissé a tenu à équiper toutes les 17 ASC que compte sa commune, à remettre à chacune de ces équipes une subvention de 150 000 FCFA, soit au total 2 550 000 F cfa, à accompagner l’ODCAV à hauteur de 1 250 000 FCFA. Les deux équipes malheureuses demi-finalistes sont reparties avec une prime de 50 000 FCFA chacune. Les deux finalistes se sont également partagé une enveloppe de 500 000 F cfa. En effet, le vaincu, l’ASC Renaissance est repartie avec une enveloppe de 200 000 Fcfa.

Pour le vainqueur de l’édition 2017 de la coupe du maire, c’est une prime de 300 000 F cfa en plus d’un trophée d’une valeur de 850 000 F cfa. En tout c’est près de 6 000 000 F CFA que le maire a injecté pour accompagner les ’’navétanes’’ dans sa commune. Il faut dire qu’en plus des jeunes et des femmes qui sont venus répondre massivement à l’appel du poulain de Macky à Kédougou et du conseil municipal, le maire avait à ses côtés, le gouverneur de région, le préfet du département, le président du conseil départemental et presque tous les maire du département Et pour couronner le tout et pour joindre l’utile à l’agréable, M. Mamadou Hadji Cissé a fait déplacer le grand groupe ’’Bideew Bu Bess’’, qui a gratifié la jeunesse de Kédougou d’un grand concert gratuit.