Finale coupe du maire de Ndiago : Pape Malick Ndour accompagne le mouvement Navétanes à travers l'édile local.

La finale de la coupe du maire de Ndiago s'est jouée ce week-end au stade municipal de cette commune. Elle a mis aux prises deux grandes ASC de cette localité à savoir Yakaar de Nguick et Juboo de Ndiago (2-0).



Les supporters des deux ASC vêtus de leurs couleurs traditionnelles et d'autres venus des villages environnants, ont pris d'assaut le terrain de football pour vivre l'événement. L'ambiance était assurée du côte des deux formations.



Parrain de cette finale, le président du Conseil départemental de Guinguinéo, n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner le maire de Ndiago dans l'organisation de cette fête des sportifs. Le coordinateur du Prodac, Pape Malick Ndour était aussi accompagné d'une forte délégation aux côtés du maire et l'ensemble des élus locaux.



Ainsi, il faut rappeler qu'en cadet Manko de Ndella a remporté le trophée. Chez les seniors Yakaar de Nguick a dominé juboo de NDiago sur le score de 2 buts à 0. Les buteurs sont Cheikh Kassé et Amadou Mbengue. Le vainqueur a empoché une somme de 300.000 Fcfa, un jeu de maillots, des blousons et un trophée. Le vaincu lui, a obtenu 200.000 Fcfa et un jeu de maillots...