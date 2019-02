Finale coupe de la ville de Richard Toll : Khalil Diop de l’APR exhorte les jeunes à renvoyer l'ascenseur à Macky Sall en le réélisant largement le 24 février

En cette période de campagne électorale présidentielle, toutes les opportunités sont bonnes pour les responsables politiques de se rapprocher des jeunes, surtout de les sensibiliser sur leur devoir citoyen et le sens du vote.



Pour Khalil Diop, responsable APR ressortissant de la ville sucrière, le sport plus particulièrement le football peut jouer un rôle déterminant dans ce choix.



La 2e édition de la coupe de la ville a donc été une occasion en or. Le trophée a été remporté par l’ASC Thiossane de Ndiangué devant l’ASC Diambars de Tiabakh par tirs aux buts et la 3e place est revenue à l’ASC Kadiar de Gaé devant l’ASC Golangaar de Khouma.



Le DG de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé, Madické Mbodj président du comité départemental électoral, Ndèye Wellé et Abou Ly membres du CESE étaient tous présents à cette finale. « Ce tournoi nous a permis de mettre en exergue le bilan élogieux de notre candidat Macky Sall à travers le PSE et rien que la part du Walo qui excelle dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, en est une parfaite illustration », a expliqué Khalil Diop, le Walo étant le grenier du Sénégal en terme d’autosuffisance alimentaire, les fils du terroir doivent donc voter massivement pour notre candidat et le faire le réélire dès le 1er tour. C’est seulement de cette manière que nous lui permettrons de parachever la construction de notre pays qu’il a bien entamée », a-t-il soutenu.

Cette finale qui a été une fête de la jeunesse, a été marquée par la forte mobilisation des militants de l’APR et de BBY qui ont organisé une caravane scandant le nom de Khalil Diop à travers les artères de la ville de Richard-Toll.

Le responsable politique n’a pas manqué de réitérer son engagement auprès de la jeunesse de sa ville avant de plaider pour la réhabilitation du stade municipal. Khalil Diop, connu pour ses actions de bienfaisance, est aujourd’hui plus que jamais motivé pour offrir à Macky Sall la majorité dans sa ville natale. 40 ASC de la commune, en sus de l’équipe du Foyer de Richard-Toll ont reçu des trophées...