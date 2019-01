Finale concours Afrique voix des jeunes : L'UGB remporte le prix pour la seconde fois.

La deuxième édition de la finale Afrique voix des jeunes a été remportée par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Le jeudi 24 janvier a eu lieu la cérémonie de remise du prix à la résidence de France sise au Cap Manuel. Présidée par Christophe Bigot, l'ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, en collaboration avec l'entreprise social change Factory, les cinq pays participants que sont le Sénégal, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Tchad et la diaspora ont été départagés.

Ce concours, présent dans huit pays la France y compris, est axé sur la recherche, la promotion et la mise en oeuvre de solutions communautaires adaptées, efficaces et durables. De ce fait, entre formation, recherches, immersions, services communautaires et voyages, les participants ressortent transformés et boostés pour mieux s'engager au sein de leurs communautés respectives.