Finale Zone 9 et 4 ODCAV de Saint-Louis : Le parrain, le ministre Mary Tew Niane équipe les ASC et finance l'organisation de la finale

En perspective de la grande finale du championnat populaire (Navétanes) des zone 9 et 4 de l'ODCAV de Saint-Louis, le parrain, le ministre Mary Tew Niane a distribué des lots d'équipements à toutes les équipes zonales.

Des lots d'équipements composés des paires de maillots, blousons, ballons et deux grandes coupes pour les vainqueurs de cette finale.

En plus de cela, le ministre Mary Tew Niane a remis une enveloppe de plus de 800 mille aux organisateurs de cette grande finale pour les besoins de la préparation de l'évènement.

Un geste dignement salué par les communauté sportive de Saint-Louis…