Finale Zone 7B Odcav Dakar : Le parrain Cheikh Bakhoum met sur la table 1 million, des trophées et appelle au Fair-Play

Pour la quatrième fois consécutive, le directeur général de l'ADIE, Cheikh Bakhoum, a été désigné parrain de la finale de la zone 7B de l'Odcav de Dakar. Une considération à laquelle le Dg de l'ADIE a répondu favorablement, en mettant sur la table un million de FCFA en guise de prime pour le vainqueur de la finale. À cela s'ajoute deux trophées, et quatre jeux de maillots, quatre jeux de blouson et une enveloppe de 200 000 FCFA allouée à chacune des équipes en demi-finale.



À rappeler que pour cette année, la finale qui se jouera le 20 janvier prochain au stade LSS, opposera l'équipe de l'Asc Arafat à celle de Grand Yoff FC, un derby qui s'annonce excitant. Par conséquent pour éviter tout débordement et scènes de violence, Cheikh Bakhoum a expressément mis à la disposition des organisateurs un trophée pour l'équipe la plus Fair-Play...