Finale Zone 2B ODCAV Dakar : 25 ans après, l'Asc Fass remporte la finale devant Gouye Salane (3-1)

Après 25 ans d'attente, l'Asc Fass goûte enfin aux délices d'une finale gagnée, à l'issue de la rencontre contre le voisin Gouye Salane, qui a tenu toutes ses promesses. Tant au niveau de l'ambiance qui était au rendez-vous avec des supporters venus en masse pousser leurs équipes respectives, que celui de l'enjeu du match qui fut âprement disputé.



Ainsi, à l'issue d'une première mi-temps très engagée de part et d'autre, l'Asc Fass qui avait ouvert le score par le biais de Maurice Corréa dans les toutes premières minutes de jeu, va se faire rejoindre par Gouye Salane qui profitait d'une baisse de régime des Fassois pour égaliser en fin de mi-temps sur un penalty transformé par Ndiaga Ngning qui relançait par la même occasion le match (1-1.)



La seconde période démarrera en trombe pour l'Asc Fass qui doublait la mise dans les toutes premières secondes, sur une contre attaque éclair. La défense de Gouye Salane prise à défaut par une passe en profondeur, ne pouvait que constater les dégâts devant la vitesse et la précision de Barbosa (2-1).





Le match connaîtra un tournant décisif avec l'expulsion dun joueur de Gouye Salane suite à un tacle dangereux. S'en suivra le coup de grâce porté par le capitaine Fassois qui marquera le 3e but, scellant définitivement le sort de la rencontre. À noter quelques échauffourées sur la pelouse et les gradins, qui ont failli gâcher la fête en toute fin de rencontre suite au 3e but.



Résultat final 3 buts à 1 en faveur de l'Asc Fass qui s'impose devant Gouye Salane. Ainsi, 25 ans après leur dernière victoire en finale, la coupe revient enfin chez le président de l'Asc, Yves Diaw et ses protégés.