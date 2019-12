Finale Zone 1 de Guédiawaye 2019 : L'ASC Jappo s'impose (2-1) contre Déggo, devant le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall

Pour cette grande finale qui s'est jouée ce samedi sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, l’ASC JAPPO a finalement réussi à s'imposer sur le score de deux buts à un contre l'ASC DEGGO. Une rencontre de haute facture, qui s'est déroulée devant un public venu nombreux supporter leurs formations. Mais surtout sous la présence, effective de plusieurs autorités, dont le maire de la localité Aliou Sall, et le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall. La marraine de l'édition 2019, a saisi cette belle occasion pour communier avec la jeunesse de Guédiawaye.



Avec cette belle victoire, l'ASC Jappo qui a dû attendre les prolongations pour s'imposer (2-1), et raffler le Jackpot, signe un succès de prestige, couronné d'un trophée extrêmement convoité, qui a d'ailleurs été remis aux vainqueurs par le ministre de la jeunesse. Avec en prime une enveloppe de 200.000 FCFA pour chacune des deux équipes finalistes. Et, des primes de motivation allouées aux supporters des deux camps qui ont chacun reçu une enveloppe de 100.000 FCFA.



Au total, près de 2.000.000 FCFA ont été alloués à la zone 1 de Guédiawaye, en plus des 40 ballons, 18 jeux de maillots et des 4 trophées généreusement offerts par la marraine. Au-delà du spectacle sur les gradins et sur la pelouse d'Alassane Djigo, Néné Fatoumata Tall, s'est réjouie de la forte mobilisation de la jeunesse : « Le sport demeure un jeu, sa noblesse réside dans l’harmonie et la conciliation d’attitudes différentes : l’ardeur combative, le sang-froid, la volonté de vaincre, la loyauté et la courtoisie... Merci à la jeunesse de Guédiawaye pour la forte mobilisation. Seule la ville de Guédiawaye est vainqueur, car la victoire reste et demeure à Guédiawaye. »



L'ASC Jappo succède ainsi à Mengo...