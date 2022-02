Finale Sénégal vs Égypte / Kalidou Koulibaly savoure : « C'est le match le plus important de ma carrière... »

Pour sa troisième Coupe d'Afrique de football Kalidou Koulibaly a fait savoir que le match de demain "est le match le plus important de ma carrière..." Après avoir raté le coche en 2017 avec l'élimination du Sénégal en quart de finale de CAN et la finale qu'il avait ratée en 2019, cette fois-ci pourrait être la bonne pour le défenseur central des Lions...