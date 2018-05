Finale Sénégal / Côte d'Ivoire (19h GMT) : Un match pour entrer dans l'histoire du mini-foot

Les Lions du mini-foot ont une légende à écrire : battre les ivoiriens, en finale, et décrocher un premier titre de champion d'Afrique.





L'équipe nationale de mini-foot peut entrer dans l'histoire ce soir en surclassant la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, les Lions peuvent compter sur le soutien de nombreux immigrés sénégalais en Libye. Les joueurs ont su nouer un véritable lien avec eux.



Le fameux 12e homme ne sera pas de trop. Pour l'occasion, composé de supporters lambda, c'est aussi sous les traits des autorités sénégalaises à Tripoli, qu'il se dessinera.



Médaillé de bronze au dernier Mondial, les Lions comptent se servir de leur expérience pour remporter le trophée. Le Sénégal espère un nouveau succès dans un contexte de changements qui s'opèrent dans le mini-football africain. Cette continuité lui permettrait d'entrer dans le club fermé des nations à deux médailles. En battant, l'équipe de la Côte d'Ivoire, la formation tricolore des Momo Cissé, Fadel et consorts peut marquer de son empreinte l'histoire du mini-foot.



Aujourd'hui, les hommes de Cheikh Sidy Bâ ne marchent plus seuls. La preuve avec tous ces soutiens postés depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Les acteurs du foot sénégalais derrière les Lions...