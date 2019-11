Finale Lutte simple : Serigne Ndiaye Fass impose sa puissance à Pakala

Jack's production a tenu en haleine les amateurs de lutte simple ce dimanche, au terrain Gaal-gui. Avec un gala de lutte d'envergure, il fallait remporter la finale pour espérer toucher la mise de 2.5 millions. Et, c'est deux tenors de la lutte simple qui se sont affrontés en duel hier, il s’agissait de Pakala et Serigne Ndiaye de l'écurie Fass.

Dans ce choc des poids lourds, la fraîcheur physique et la puissance du Fassois auront finalement eu raison d'un Pakala battu malgré une farouche résistance...