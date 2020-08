Finale Ligue Europa : Le FC Séville bat l'Inter Milan (3-2) et confirme son hégémonie en C3.

Le roi de la Ligue Europa, c’est bien le FC Séville ! Le club le plus titré de la compétition a décroché un 6 ème trophée en autant de finales disputées. Les Sévillan ont réussi l'exploit en disposant de l’Inter Milan (3-2) ce vendredi au terme d’une partie riche en rebondissements et indécise jusqu'au bout.



Les hommes de Julen Lopetegui avaient été menés au score dès les premières minutes du match suite à un pénalty concédé par les Espagnols puni par Lukaku (1-0, 5e.) Quelques minutes plus tard De Jong égalisait sur une tête plongeante (1-1, 12e.) Dans ce match fou, les sévillan prenaient les devants avec un doublé de De Jong sur une nouvelle tête imparable (2-1, 33e.) En réponse, les Intéristes revenaient au score par le biais de Diego Godin (2-2, 35e.)



C'est finalement Diego Carlos qui donnera la victoire aux siens à la 74e. Le FC Séville qui avait remporté trois Ligue Europa d'affilée (2014,2015, 2016) sous l'ère Unaî Émry, confirme son hégémonie en C3 avec ce 6 ème titre. Un record absolu.