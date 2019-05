Finale Ligue Europa / Arsenal - Chelsea : Les "Gunners" à l'assaut des "Blues" ce mercredi à 19h GMT

Le Stade olympique de Bakou et ses 70 000 places vont accueillir la prestigieuse finale 100 % Anglaise de la Ligue Europa édition 2019, entre Arsenal et Chelsea. Une affiche aux allures de derby de Premier League, entre deux clubs londoniens désireux de redorer une saison vierge de trophée.



Qui de Unai Emery ou Mauricio Sarri remportera le graal ? Arsenal n'aurait pas rêvé d'un pareil scénario en début de saison, avec une entame balbutiante du technicien Espagnol sur le banc des Gunners, remplaçant Arsène Wenger (22 ans à Arsenal.) Emery qui a fini à la décevante 5e place du championnat Anglais (Qualificative à la Ligue Europa), vise une victoire demain pour retrouver d'office la Ligue des champions.



Côté "Blues", Sarri qui a réussi à hisser son équipe sur le podium (3e derrière Liverpool et City), n'a pas fait l'unanimité, son départ est même évoqué malgré la finale de Bakou.



Ce match s'annonce donc décisif et riche en enjeux, au-delà du convoité trophée Européen. Les "Gunners" ont disputé leur dernière finale de Ligue Europa en 2000, après avoir été battus aux tirs au but par Galatasaray.