Finale Grand Prix récital de Coran 2022 : Le gagnant Moustapha Touré, donne des frissons à l'assistance... (écoutez)

Selon le jury du grand concours national de récital de Coran, c'est la plus belle voix du Sénégal, en 2022. Il s'agit de celle de Moustapha Touré, de la région de Diourbel où il a mémorisé les saintes écritures et l'art de les lire avec justesse et émotion. Ce dimanche, lors de la grande finale du grand prix Senico de récital de Coran, il a ébloui la salle des congrès par sa voix veloutée...