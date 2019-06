Finale Gestu et Mots magiques : Les potaches des Parcelles Assainies rivalisent d'intelligence

Mardi 11 juin, le Centre départemental d'assistance et de formation pour les femmes (CEDAF) des Parcelles Assainies a abrité la dixième édition de la finale de "Gestu" et "Mots magiques" organisée par l'Inspection de l'éducation et de la Formation (IEF) locale. Un concours mettant aux prises les élèves en classe de CM2 pour ce qui concerne le "Gestu", et les élèves en classes de CE1 et CE2 pour les mots magiques. À l'occasion, les potaches ont rivalisé d'intelligence aussi bien dans la première formule que dans la seconde. L'événement a été parrainé par la responsable politique, par ailleurs opératrice économique, Khady Diop Sow.