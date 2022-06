Finale Coupe du Sénégal à Thiès : Le comité « Allez Casa » séduit Maodo Malick Mbaye qui lance un puissant message...

Avec 1.200 bouteilles d’eau, 1.200 cannettes de jus et une enveloppe financière, le directeur général de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye, a effectué une visite surprise au cadre d'accueil des supporters de "Allez Casa".



Une visite de soutien aux vert et blanc qui vont affronter les jaune et noir de Lisutana qu'il a effectuée pour rappeler son attachement au club casaçais. Ceci par respect à la mémoire de l'ancien international sénégalais, Jules François Bocandé, dont Maodo Malick est le parrain des deux filles, Ruby et Mylène Bocandé. Il a également saisi l'occasion pour lancer un message aux jeunes et supporters des deux camps pour que cette finale se joue dans le plus grand fair-play.



Le président du comité directeur de "Allez Casa", Malamine Tamba, a magnifié ce geste symbolique et spontané non sans rappeler que le Sénégal forme un seul et unique pays et que le pouvoir unificateur du sport joue un rôle important dans la société...