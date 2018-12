Finale Coupe du Maire de Ngoundiane : Le satisfecit de la jeunesse

Pour la neuvième édition de la Coupe du Maire de Ngoundiane, le Conseil municipal a sorti les gros moyens pour fêter sa jeunesse à travers le sport. En effet, sur une enveloppe de dix millions (10.000.000) francs allouée cette année aux Associations sportives et culturelles (ASC), les deux millions (2.000.000) francs ont été réservés au volet culturel et les huit millions (8.000.000) de francs au sport dont les Navétanes avec l’organisation de trois compétitions : les Coupes du Maire pour les Séniors, celles pour les Cadets et la coupe des 4 grands.

Les finales des Coupes (Séniors et Cadets) du Maire se sont donc jouées ce samedi au stade municipal et ont opposé en levée de rideau en cadets, l’Asc Thiallé et l’’Asc Kondiof Diack, et en seniors l’Asc Xan Fa Xan de Ngoundiane Pèye a l’Asc Daraji de Keur Serigne Mbacké Madina.

Pour les Cadets, la finale a été remportée aux tirs au but, par la grande révélation de ce tournoi, l’Asc Thiallé qui pour sa première participation a coiffé au poteau toutes les équipes qui ont compéti pour la petite catégorie.

S’agissant de la finale des séniors, elle a été âprement disputée et il a fallu la fatidique séance des tirs au but pour départager les deux équipes après un nul vierge au terme du temps règlementaire. À l’arrivée, c’est Xan Fa Xan pour la deuxième année consécutive qui a remporté par 5 TAB contre 4, cette belle finale présidée par le premier magistrat de la Commune accompagné de son premier Adjoint Monsieur Yipane Ndiaye et l’ensemble de son équipe municipale, de ses collègues Maires des Communes de Thiénaba et de Ndiéyenne Sirakh et des responsables de l’ODCAV de Thiès.

Le président de la Zone Oumar Faye a exprimé tout le satisfecit de la jeunesse sportive de Ngoundiane pour l’importance que le Maire Mbaye Dione accorde à cette couche importante de la Communauté à travers l’allocation de moyens financiers et la mise en place d’infrastructures sportives dignes des grandes villes. Quant au Maire, il a félicité les équipes vainqueurs et a encouragé les finalistes perdants et l’ensemble des ASC participantes. Il a ensuite exprimé toute sa fierté pour sa jeunesse et s’est engagé davantage à la soutenir et à renforcer les infrastructures sportives dont la construction prochaine sur fonds propres de la Commune, de la tribune et l’installation de projecteurs au niveau du stade municipal. Le Maire a enfin exprimé son souhait de bâtir un club fanion phare de football afin de donner plus de chance aux jeunes footballeurs de sa commune qui ont fini d’étaler leurs talents.