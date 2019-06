Finale Coupe de la ligue 2019 / Génération Foot (1-2) Diambars : Du beau jeu et une ambiance exceptionnelle à Alassane Djigo.

Au stade Alassane Djigo de Pikine, ce dimanche 2 juin, Il y avait de l’ambiance, de la couleur, du spectacle dans les gradins et surtout du beau jeu dans ce duel d’académiciens entre Génération Foot et Diambars. Après l’impasse de 2018, la coupe de la ligue était donc à nouveau disputée cette saison, avec comme point d’orgue un choc entre le vainqueur de la Ligue 1 GF contre le deuxième de ligue 2, Diambars. Avec un niveau de jeu élevé, les 22 acteurs ont crânement joué leurs chances. Diambars porté par un virevoltant Mor Talla Gaye et un très bon Birahim Gaye ont imposé leur football aux « Grenats » de Deni Biram Ndao. Score finale : Diambars 2-1 génération Foot.