¼ Finale Coupe de la Ligue /: Jaraaf élimine l’AS Pikine, Génération Foot passe sur le fil devant Ndiambour, les « Diambars » s’imposent aux tirs au but

Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue du Sénégal se sont joués ce jeudi après-midi. Des confrontations de haut niveau qui verront le Jaraaf prendre le dessus sur les Pikinois (1-0.) Au même moment Génération Foot, l’actuel leader de L1 Sénégalaise, arrachait sa qualification devant le Ndiambour, pendant que les insulaires de l’US Gorée bataillaient pour dominer la formation de Mbour PC. Diambars et Africa Promo Foot se sont départagés à la série des penalties.



Africa Promo Foot 0-0 Diambars FC (1-3 TAB)

À l’issue du temps règlementaire, les Diambars ont été contraints de disputer la série fatidique des tirs au but pour battre Africa Promo Foot.



Ndiambour 0– 1 Génération Foot

GF se hisse en demi-finale grâce à un but salvateur de Malick Ciss à la 32e minute



Us Gorée 3-2 Mbour Petite-côte

Les Goréens se qualifient en demi-finale après les prolongations. Les « Mbourois » se sont battus jusqu’au bout du bout !



Jaraaf 1-0 AS Pikine

Le Jaraaf élimine les Pikinois grâce à une réalisation de Soly Keïta à la 60’ minute de jeu…