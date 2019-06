Finale Coupe de la Ligue : « On a un peu failli mentalement... » (Demba Mbaye, coach Génération Foot)

Suite à leur défaite deux buts à un en finale de la Coupe de la Ligue contre Diambars, le coach des ''Grenats" a tiré son chapeau à la jeune et vaillante équipe de Diambars. Non sans souligner le manque de fraîcheur physique de son équipe qui a été largement dominée dans ce compartiment. Par ailleurs, il a souligné le manque de concentration par moment, mais surtout la faillite collective de son groupe qui n'aura pas tenu mentalement. "On a un peu failli mentalement...", déplorera t-il tout en précisant qu'ils en tireront tous les enseignements.