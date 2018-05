½ Finale CAN mini-foot : Face au pays hôte, le talent des Lions ne suffira pas

Le nul contre le Nigeria (2-2) a mis en lumière des failles que l’équipe nationale de mini-foot doit vite combler.



Il n’y a certes pas encore le feu au lac, mais il faut vite rectifier le tir. Si possible, dès ce vendredi contre la Libye à domicile, en demi-finale de CAN mini-foot (18 h 30 GMT sur DakaractuTV). Après une qualification au Mondial, le Sénégal défie le pays hôte, pour une place en finale.



Face au Nigéria, au cours d’une rencontre qu’ils ont d’abord semblé maîtriser - ils menaient 1-0 après 10 minutes de jeu - , les Lions se sont littéralement effondrés. Le réveil des nigérians et le réajustement tactique habile de leur sélectionneur n’y sont pas étrangers. Mais c’est aussi et surtout, le comportement des hommes de Cheikh Sidy Bâ, inefficaces en seconde période, qui interroge.



Les Lions ont laissé leur grinta au vestiaire. L’équipe a frémi, en seconde période, sur la pelouse de Al Madani, se trouvant menée (2-1) avant d'égaliser (2-2), dans les ultimes minutes. "C’était un match catastrophique. Des joueurs au bord de la crise des nerfs", a commenté le coach des Lions.

Les arrêts décisifs du gardien nigérian auraient pourtant dû alerter les sénégalais. Les remontrances de Cheikh Sidy Bâ à la pause également. Il plaide l’accident en parlant "de crise des nerfs", mais il faudrait tout remettre en cause. Face au pays organisateur, les coéquipiers de Momo Cissé devront se montrer encore plus impitoyables, pour accéder à la finale, prévue samedi...