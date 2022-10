Finale CAN Beach Soccer 2022 : Le Sénégal bat (encore) l’Égypte aux tirs au but et remporte son 7ème titre continental !

Le Sénégal vient de remporter la finale de la coupe d’Afrique de Beach Soccer ce vendredi, face à une coriace équipe Égyptienne (2-2 tab 6-5.)

En effet, dans ce match extrêmement tendu, il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour connaître le vainqueur de cette 11ème édition de la CAN de football de sable.Après avoir mené par un but d’écart, les lions ont flanché à partir du troisième tiers temps en prenant coup sur coup deux buts, (2-1.) Alors que la messe semblait être dite, Raoul Mendy sortait un retourné acrobatique de haut vol pour égaliser et envoyer les deux finalistes en prolongation puis aux penaltys (6-5.)Après avoir successivement remporté les éditions de 2016, 2018, 2021 et 2022 le Sénégal est plus que jamais le roi du Beach Soccer avec ce 7ème titre à son palmarès.Avec l’Égypte, les Lions iront représenter l’Afrique à la prochaine coupe du monde de football de plage en 2023.Le Maroc de Ngalla Sylla a réussi à remporter la petite finale en dominant difficilement le pays hôte, le Mozambique (6-4.)