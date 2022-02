Finale CAN 2022 (SEN 0-0 EGY) : Domination stérile des Lions, Sadio Mané manque l'ouverture du score sur pénalty...

La première mi-temps de la finale de CAN entre le Sénégal et l'Égypte a tenu toutes ses promesses. Après seulement cinq minutes jouées, Sadio Mané a raté un penalty obtenu par les Lions suite à une faute commise sur Saliou Ciss.

Ultra dominateur dans le jeu, le Sénégal n'a pourtant pas trouvé la faille au sein de la défense égyptienne. Là où Moh Salah et ses coéquipiers se sont montrés dangereux sur quelques attaques rapides. Score de parité, 0-0 à la pause....