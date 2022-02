Finale CAN 2022 / Historique des confrontations Sénégal - Égypte : Une si longue lutte entre Lions et Pharaons...

Entre le Sénégal et l'Égypte les duels ont été bien souvent très disputés et pas tout le temps en faveur des Lions qui, face aux Pharaons ont souvent mordu la poussière. En match amical ou lors de rencontres à cachet officiel (éliminatoires CAN ou mondial), les oppositions entre Égyptiens et sénégalais font souvent traverser de belles émotions aux amoureux du ballon rond.

Pour cette finale inédite qui va clore la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Sénégal dont le maillot de la sélection nationale de football est encore dépourvu d'étoile va tenter de renverser un géant d'Afrique, L'Égypte, auréolée de ses 7 étoiles.

En revisitant l'histoire qui s'est écrite au fil des parties, il faut remonter à la fameuse CAN Caire 1986, à l'époque de l'une des plus grandes légendes de la séléction sénégalaise, Roger Mendy, pour trouver trace de la première confrontation entre les deux équipes.

À l'époque, Thierno Youm avait offert aux Lions une courte mais précieuse victoire 1-0 (67e) lors de la phase de poule. Le Sénégal en était seulement à sa troisième participation à une phase finale de CAN et venait de battre le futur champion d'Afrique, à l'issue de cette édition, l'Égypte.

Une année plus tard, les deux équipes se retrouveront aux jeux africains, nous sommes le 02 août 1987, durant le premier tour, les Égyptiens vont cette fois-ci remporter le match toujours sur la marque d'un but à zéro (1-0.) Un score qui a d'ailleurs souvent départagé les deux équipes, preuve de la rudesse de ces joutes entre Lions de la Téranga et Pharaons d'Égypte qui ont partagé les points à deux reprises.

Pour leurs retrouvailles à une CAN, ce fut l'édition de 2000 qui a permis aux amateurs de voir à nouveau les Sénégalais en découdre avec les rouges et blancs (1-0 en faveur de l'Égypte, au premier tour. Le 20 janvier, à la CAN 2002, l'Égypte s'incline (1-0, but de Lamine Diatta) devant le Sénégal au 1er tour. Quatre ans plus tard, dans ce mano à mano, plus précisément le 7 février 2006, l'Égypte bat le Sénégal 2-1 en demi-finale.

Une rencontre extrêmement controversée du fait de décisions arbitrales assez douteuses, de l'avis du banc Sénégalais qui s'était rebellé quand une faute sur Diomansy Kamara, n'avait pas été sifflée. C'était la dernière fois que les deux nations se croisaient à une Coupe d'Afrique de football.



Presque 16 ans plus tard, l'histoire prend rendez-vous pour ce duel "fratricide" entre Sadio Mané et Mohamed Salah, coéquipiers de tous les jours dans leur club à Liverpool. Comme une prémonition, les deux joueurs s'étaient croisés et chaleureusement salués dans les coulisses du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, Salah et l'Égypte venaient de se hisser en demi-finale (après avoir éliminé le Maroc), en attendant l'autre quart, Sénégal - Guinée équatoriale...



Finalement les "Sénégal versus Égypte" ont toujours eu lieu dans une atmosphère pour le moins tendu avec des scores serrés et un ratio de but marqué assez faible côté Sénégalais (O8 buts marqués par le Sénégal pour 06 encaissés en 12 matches toutes compétitions confondues.)



L'un dans l'autre, si l'on se réfère aux statistiques, la balance penche légèrement du côté de l'Égypte qui domine les débats avec six victoires en 12 rencontres jouées globalement. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions pourra toujours se baser sur le fait que le Sénégal a remporté ces deux derniers matches officiels contre l'Égypte. En effet, le 05 septembre 2014, les Lions avaient dominé au Sénégal, les Pharaons 2-0 à la manche aller des qualifications comptant pour la CAN 2015 grâce à des réalisations de Mame Biram Diouf et Sadio Mané. Au match retour, l'Égypte avait à nouveau essuyé un revers infligé par le Sénégal victorieux 1-0 avec à nouveau Mame Biram à la finition.



Une petite ascendance psychologique qui sera confirmée ou pas, ce dimanche (19h00 GMT, stade Olembé) lors de la grande finale durant laquelle le Sénégal sera à la quête de sa première étoile, là où l'Égypte tentera de conforter sa domination avec peut-être une huitième étoile sur la tunique pharaonique...





Historique des matches Sénégal vs Égypte ...







7 mars 1986 Sénégal - Égypte 1-0 CAN 1986 (1er tour)



2 août 1987 Égypte - Sénégal 1-0 Jeux africains de 1987 (1er tour)



25 janvier 1997 Sénégal - Égypte 0-0 Qualifications pour la CAN 1998



13 juillet 1997 Égypte - Sénégal 2-0 Qualifications pour la CAN 1998



28 janvier 2000 Égypte - Sénégal 1-0 CAN 2000 (1er tour)



9 juillet 2000 Sénégal - Égypte 0-0 Qualifications pour la Coupe du monde 2002 (Tour final )



6 mai 2001 Égypte - Sénégal 1-0 Qualifications pour la Coupe du monde 2002 (Tour final)



20 janvier 2002 Égypte - Sénégal 0-1 CAN 2002 (1er tour)



10 octobre 2003 Égypte - Sénégal 1-0 Match amical



7 février 2006 Égypte - Sénégal 2-1 CAN 2006 (Demi-finale)



5 septembre 2014 Sénégal - Égypte 2-0 Qualifications pour la CAN 2015



15 novembre 2014 Égypte - Sénégal 0-1 Qualifications pour la CAN 2015



Bilan du Sénégal :



- 12 matchs

- 4 victoires

- 2 matchs nuls

- 6 défaites

- 6 buts marqués

- 8 buts encaissés