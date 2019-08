Finale Afrobasket 2019 / Sénégal – Nigeria : Dans un match serré, les « Lionnes » trainent 8 points de retard à la pause (32-24)

C’est sous leurs couleurs blanches que les « Lionnes » ont débutées ce soir, pour cette grande finale, de l’Afrobasket féminin 2019 à domicile, contre le Nigeria. Dans une salle surchauffée, le Sénégal comme c’est le cas depuis du championnat, est difficilement entré dans la partie (4 points inscrit en 6 minutes de jeu, dans le premier quart temps.) Il aura fallu un shoot à trois points bien placés par Mame Diodio Diouf et un « two point shot » de Coumba Sarr, pour réveiller les « Lionnes. » Avec une défense très agressive, Kalu et ses partenaires ont tant bien que mal contenu les assauts Sénégalais (Q1 : 10-14) en faveur des « D’Tigers. »



Avec un Cheikh Sarr réactif sur le banc, Léna Niang (22ans, pivot) et Aida Fall (32ans, pivot) foulaient tour à tour le parquet du Dakar Arena, pour apporter leur taille sous la raquette. Dans une partie extrêmement serrée, les filles de Cheikh Sarr ont finalement réussi à passer devant à la fin du deuxième quart temps (22 à 21.)

Cependant dans une fin de partie de deuxième quart temps où le Sénégal a fait preuve de maladresse sur les paniers faciles et a laissé échapper quelques rebonds (Offensifs et de défensifs) les Nigérianes ont repris le dessus 32 à 24 à la pause ((Q2 : 14-18)