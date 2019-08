Finale Afrobasket 2019 / Dakar Arena : Les 15 000 places prises d’assaut, flambée sur le prix des billets, les supporters crient leur désarroi.

Il fallait se lever se tôt ce dimanche 18 août 2019 pour se rendre au Dakar Arena de Diamniadio, et acheter son billet pour la finale Sénégal – Nigeria. Et pour cause, car dès les premières heures de la matinée, les supporters sont venus de tout bord pour rallier le lieu où se déroulera cette 24e finale d’un Afrobasket féminin : Le Dakar Arena de Diamniadio.



Malgré l’augmentation du nombre de guichets de vente pour les besoins de la finale, il était très difficile de satisfaire la forte demande. En effet, si beaucoup d’entre eux sont venus vers les coups de 9h, il était quasi impossible de se procurer le sésame pour accéder à la salle. Il ne fallait pas chercher bien loin pour voir les interminables files d’attente soit pour espérer acheter des billets, soit pour accéder dans l’antre du stade, pour les plus chanceux



Interrogé sur cet état de fait, le public de déplorer dans un premier temps, le manque d’organisation totale de la FIBA et du comité local d’organisation dirigé par Me Babacar Ndiaye. Par ailleurs, une flambée du prix des billets a été noté avec des prix qui passaient du simple au décuple (le ticket de 500 FCFA vendu entre 4 000 et 5 000 FCFA), une injustice pour le grand public. À noter que la plupart d’entre eux est rentrée, tandis que certains sont restés au niveau de l’entrée, et d'autres sont debout à l’intérieur d’une salle pleine comme un œuf.