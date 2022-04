Fin du carême : les chrétiens démarrent les fêtes de Pâques en partageant le « ngalakh » avec leurs frères musulmans

Après deux années pour la communauté chrétienne sans célébrer la fête de Pâques, à cause de la pandémie de la Covid-19, cette année la donne a changé, puisque la communauté chrétienne compte bien renouer avec sesvieilles pratiques en commençant par la traditionnelle distribution du « ngalakh ».



Le ngalakh est un plat traditionnel à base de mil, de pâte d’arachide et de pain de singe. Mais c’est surtout un repas distribué aux voisins et amis sans distinction de confession religieuse à l’occasion des fêtes de Pâques.



Historiquement cette solidarité et l'entente sociale qui existe entre musulmans et chrétiens au Sénégal est très saluée par toutes les autorités. Un interlocuteur nous explique : « Le partage du ngalakh est une tradition très importante pour nous autres chrétiens. C’est un acte de solidarité et d’entraide. Et c’est aussi le moyen de remercier nos voisins et nos amis musulmans qui ont partagé le mouton de Tabaski avec nous. »



Dakaractu en profite pour souhaiter une très bonne fête à toute la communauté chrétienne en général et particulièrement à nos confrères et consœurs chrétiens de la maison...