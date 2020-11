Fin de mission au CESE : « Nous avons fait notre travail avec engagement, transparence et probité (...) Nous continuerons notre engagement pour le Sénégal jusqu’à notre dernier souffle » (Aminata Touré)

La présidente sortante du Conseil Économique, Social et Environnemental (Cese), Aminata Touré, a procédé ce 06 novembre au dépôt de ses rapports d’activité, ce qui lui permet de quitter définitivement l’institution et de laisser la place à son successeur, Idrissa Seck.



Après 16 mois de services rendus au pays à travers le Cese, elle a confié avoir fait de son mieux en se donnant corps et âme pour l’atteinte des objectifs assignés. Elle a profité de son départ de l’institution pour rappeler l’importance du Cese qu’il convient de maintenir et de sauvegarder.



« Nous avons, au cours de ces 16 mois, produit de nombreux rapports dont le dernier en date était nos recommandations pour gérer les conséquences de la crise covid-19 ».



Pour Aminata Touré, le Cese a également travaillé sur différentes sessions, notamment sur une question centrale concernant le civisme et la citoyenneté, qui s’avère fondamentale pour le pays, relève-t-elle, pour que le Sénégal continue à rayonner comme État reconnu pour la profondeur de la démocratie. « Il faut que l’on puisse continuer à mobiliser la réflexion nécessaire à mettre à contribution au niveau des acteurs étatiques. C’est pour cela que je voudrai vous dire que je vais continuer à rester engagée pour mon pays jusqu’à mon dernier souffle », a-t-elle promis.



Elle a félicité tous les conseillers, le personnel et tous les acteurs de l’institution pour leur collaboration et pour leur travail abattu au sein du Cese.



La présidente sortante n’a, à aucun moment de sa déclaration, prononcé des mots de remerciements à l’endroit du Chef de l’État, Macky Sall, mais a promis tout de même de parler incessamment de questions politiques...