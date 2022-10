Fin de mandat pour Seynabou Ndiaye Diakhaté : L’Ofnac en attente de son nouveau chef

Le mandat de la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a pris fin le 27 juillet 2022. C’est-à-dire, depuis trois mois. Nommé par décret présidentiel n°2016-1004 du 25 juillet 2016, le mandat de la seconde présidente de l’Ofnac successeure de l’inspectrice Nafi Ngom Keïta a été renouvelé à compter du 27 juillet 2019 par décret n°2019-1306. Ainsi, son mandat devrait prendre fin le 26 juillet 2022 dernier conformément à l’article 5 de la loi N° 2012-30 du 28 décembre 2012 qui dispose que « Le président, le vice-président et les autres membres de l'OFNAC sont nommés par décret, pour une période de trois (3) ans renouvelables une fois ». Mais elle est toujours en poste et son successeur n’est toujours pas connu encore moins nommé. Que mijote le palais ? Qu’attend le président de la République pour nommer son successeur ? Ou encore veut-il la laisser au poste comme remarqué dans certaines directions où le renouvellement n’est pas encore fait ?

L’ancienne Doyenne des juges d’instruction au premier cabinet, qui a géré en son temps des dossiers brûlants comme celui de l'agression de Talla Sylla à l'affaire Jean-Paul Dias, en passant par les dossiers Abdourahim Agne, Latif Guèye. En 2005, elle avait inculpé Idrissa Seck pour atteinte à la sûreté de l’État et à la défense nationale et placé sous mandat de dépôt en 2004 le journaliste Madiambal Diagne pour publication de rapports et de documents strictement confidentiels ...

Seynabou Ndiaye Diakhaté a été nommée membre du nouveau comité exécutif de l’Association Internationale des Autorités de lutte contre la Corruption (IAACA). Cette nomination au sein de l’association internationale des autorités anti-corruption à l'occasion de la dernière réunion du comité exécutif de l'IAACA en date du 7 décembre 2021.

Pour rappel, l’Ofnac créé par la loi n° 2012-30 du 28 décembre à l’unanimité par l’Assemblée Nationale, sa mise en place consacre la volonté politique du Président de la République de promouvoir la probité dans la gestion des affaires publiques et privées. L’Ofnac a été créé le 24 décembre 2012. La présidente et le vice-président n’ont été nommés que sept mois après. Mais il a fallu quatre mois encore pour que les autres membres soient nommés, c’est-à-dire, le 31 décembre 2013. Ce n’est que le 27 mars 2014 que Nafi Ngom et son équipe ont prêté serment. Beaucoup de rapports ont été produits par les deux présidentes. Ces dits rapports épinglent de hautes personnalités qui attendent toujours l'ouverture d'une instruction ou l'auto saisine du parquet de Dakar.