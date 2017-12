Fin d’année : Viviane Chidid redonne le sourire aux enfants démunis d’hôpitaux et de centres de réinsertion

La Star Viviane Chidid ambassadrice ONU-Femmes, engagée dans la cause des enfants, a remis un lot de cadeaux de près d’un million de Francs CFA aux enfants malades de l’Hôpital Albert Royer, de la pouponnière de la Médina et aux enfants du centre de réinsertion de Guédiawaye. En cette fin d’année, la magie de Noël a opéré donc dans ces divers lieux où sont internés des enfants, sur les visages desquels le sourire est revenu en l’espace d’une matinée.

La Star sénégalaise pour rappel, avait été nommée ambassadrice d’ONU femmes pour son engagement contre la violence à l’égard des femmes et des filles. L’artiste va ainsi accompagner cette entité des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes.

Aussi dans le cadre de la fête de Noël, elle a demandé l’appui de l’entreprise agroalimentaire Les Grands Moulins de Dakar ainsi que l’entreprise SCHÜLLER qui officie dans le bâtiment pour un accompagnement dans la distribution de cadeaux de Noël aux enfants en difficulté. Elle était accompagnée du Directeur des ressources humaines et de la communication des GMD, Abdoulaye DJIGAL ainsi que du Directeur de Schüller, Malick Guèye...