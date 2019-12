Fin d’année : Les vœux ardents des chauffeurs de 'Ndiaga Ndiaye' du garage de la Patte d’Oie/Grand-Yoff...

À quelques heures de la fin de l’année 2019, des vœux de nouvel an sont exprimés de toutes parts. À l’instar des autres secteurs de la vie où des acteurs ont émis des vœux, ceux des garages ne sont pas laissés en rade. Ces derniers rencontrés ce lundi 30 décembre 2019 ont plutôt mis à profit cette occasion pour lister leurs doléances.



Sur place, un désordre inédit campe le décor sur ce site situé sur l’axe Grand-Yoff/Patte d’Oie. Les véhicules ‘’Ndiaga Ndiaye’’ sont garés de manière anarchique de part et d’autre sur la chaussée. Ce désordre constituerait un gros obstacle pour les chauffeurs à qui ce lieu sert de zone de stationnement pour le ramassage et la correspondance des clients.



Ibrahima Diop et Ismaël Faye, deux jeunes hommes rencontrés sur les lieux ont vivement déploré cette situation qui les empêche de mener à bien leur travail. Tantôt c’est un problème d’espace pour se garer, tantôt c’est des embrouilles avec les policiers de la circulation en faction, ont-ils confié.



Des désagréments quotidiens qu’ils déplorent avant d’interpeller les autorités pour une réorganisation dans la zone.