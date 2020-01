Fika / Mamadou Ndione, DG Cosec : « Serigne Mboup est le premier commercial de Kaolack… »

Ouverte le 25 janvier dernier, la Foire Internationale de Kaolack se poursuit à travers la présence massive des exposants, l'organisation de panels en marge des journées dédiées etc...

Aujourd'hui, cette journée est consacrée aux chargeurs sur le thème «L'intégration régionale et gestion des corridors» avec le Conseil Sénégalais des Chargeurs( COSEC) et le Conseil Guinéen des Chargeurs( CGC). Prenant la parole, le directeur général du Cosec, Mr Ndione qui s'exprimait sur le renouveau du port de Kaolack, a déclaré que le président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Serigne Mboup, est "le premier commercial de Kaolack" comme en atteste ses nombreux plaidoyers pour l'essor de la ville de Mbosé dont la réhabilitation de la plateforme portuaire de cette ville...