Fika : Le lycée franco-arabe de Sing-Sing prend la première place de la finale du concours didactique.

Les potaches venus de 5 établissements scolaires dont le lycée sénégalais de Banjul, ont participé au concours didactique dont le thème était axé sur "Le marché communautaire de la CEDEAO : Enjeux et Perspectives".



Parmi les participants, le lycée franco-arabe de Kaolack occupe la première place, il est suivi du lycée commercial El Hadji Abdoulaye Niass, du lycée sénégalais de Banjul etc...



Les participants à ce concours ont tous reçu des récompenses des mains du président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Serigne Mboup. Des diplômes de reconnaissance ont été aussi remis aux membres du jury, aux partenaires tels l'inspection d'académie (IA) de Kaolack, l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) etc...