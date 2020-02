Fika : La fédération des chambres de commerce de l’Afrique de l’Ouest se renouvelle.

La Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique l'Ouest (FEWACCI) tiendra en marge de la Foire internationale de Koalack (Fika) son assemblée générale. Cette 7 ème édition de l’assemblée générale aura lieu le 7 février prochain en présence de partenaires internationaux, du secteur privé mais aussi des experts des 15 pays membres de la CEDEAO.



Le thème de cette assemblée générale portera sur le marché communautaire de la CEDEAO : enjeux et perspectives, et l’assemblée sera présidée par Aminata Touré, Présidente du conseil économique social et environnemental (CESE).



Le Président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal, Monsieur Serigne Mboup, prononcera l’allocution de bienvenue.