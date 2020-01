Fika 2020 / Serigne Mboup aux opérateurs économiques : « Nous devons travailler d'abord pour la couverture du marché local… »

À l'occasion de la journée du Maroc, le président de la chambre de commerce de Kaolack, co-organisatrice de la Fika, a déclaré à l'intention des opérateurs économiques qu'ils doivent en amont assurer la demande locale avant de penser à étendre leurs tentacules au niveau extérieur. « Nous devons travailler d'abord pour la couverture du marché local. Pour régler le déficit commercial, le Sénégal doit se concentrer sur son marché local. Et dès qu'il a un excédent, c'est ce qui est exportable. On dit toujours que les entreprises ne sont pas compétitives et qu'il faut exporter, mais si vous n'êtes pas compétitif dans votre propre marché, l'exportation ne sera que très difficile… »