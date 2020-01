Fika 2020 / Journée du ministère de la Microfinance et de l'Économie Solidaire : Vers la création d'un complexe régional de l'économie sociale et solidaire.

Madame le ministre de la Microfinance et de l'Economie Solidaire, Zahra Iyane Thiam, a présidé ce matin, en marge de la Foire Internationale de Kaolack, le forum portant sur " le rôle des collectivités territoriales dans la promotion de l'économie sociale et solidaire : Enjeux, défis et perspectives pour l'émergence socio-économique de Kaolack.



Ainsi, pour mieux développer la politique de proximité du ministère dont elle a la charge, madame le ministre a annoncé la création prochaine d'un complexe régional de l'économie sociale et solidaire avec la mise en place des services déconcentrés dans les régions dont Kaolack.

Pour l'accès au financement, Zahra Iyane Thiam, a également fait part de la volonté de son ministère de changer le visage de la microfinance à travers la prise en compte de certains volets tels la formation, l'équipement, le renforcement de capacité etc...



Signalons que le forum a été initié par le conseil départemental de Kaolack, partenaire de la Foire Internationale de Kaolack (FIKA) d'où la présence du président de cette institution, Baba Ndiaye, le président de la Chambre de Commerce, Serigne Mboup, le maire de Kahone etc...