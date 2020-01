Fika 2020 / Forum sur la formation professionnelle et l'artisanat : 32.000 apprentis seront formés par le PEJA.

La journée de la Foire Internationale de Kaolack est consacrée aujourd'hui au ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat.



A cet effet, un forum dont le thème a été axé sur « Employabilité des Jeunes par l'Apprentissage non Formel » a réuni le président de la Chambre des métiers de Kaolack, El Hadji Seyni Seck, son homologue de la Chambre de Commerce, Serigne Mboup, un représentant du ministère de tutelle, des artisans, des étudiants des instituts de formation de la ville de Mbossé etc.



Il était ainsi beaucoup question du programme d'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel qui cible 8 mille ateliers de maitres artisans et 32 mille apprentis qui seront formés dans ces ateliers. L'objectif est de développer les compétences des apprentis qui sont dans les ateliers, issus du secteur informel, pour leur permettre de s'insérer mieux dans le tissu économique.



La chambre des métiers de Kaolack qui a en charge le ciblage suivant des critères précis et la mise en œuvre de ce programme, a pris part activement à ce forum, de même que la Chambre de Commerce par le biais de son président. A signaler que les deux chambres consulaires co-organisent la Fika...