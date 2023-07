Fièvre hémorragique de Crimée Congo : « Le Sénégal est en situation d’épidémie » (directeur COUS)

La maladie est présente au Sénégal. Un troisième cas de fièvre hémorragique de Crimée Congo a été décelé à Dakar. « Ce qui place le Sénégal en situation d’épidémie, c’est que ces dernières années, de façon régulière, des cas de fièvre hémorragique Crimée Congo sont notifiés au niveau du pays, et sont suivis. Et c’est dans ce cadre que le centre des opérations d’urgences sanitaires a été activé depuis le 28 avril dernier », explique le docteur Boly Diop, directeur du COUS.





C’est le journal « L’As » quotidien qui en fait ses choux gras dans sa parution de ce jeudi 13 juillet 2023.





Le sujet est interné à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye depuis lundi dernier. Il a été détecté après la fête de Tabaski.





À signaler que le premier cas qui a été détecté le 21 avril dernier a malheureusement rendu l’âme. Le second a été détecté à Dahra (centre du pays).