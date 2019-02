Fièvre hémorragique Lassa : Les assurances du ministre Abdoulaye Diouf Sarr

Abdoulaye Diouf Sarr invité de l’émission face à Dakaractu, rassure les sénégalais sur les mesures prises pour prévenir la fièvre Lassa qui sévit actuellement en Guinée Conakry. Le ministre de la santé qui félicite la direction de la prévention et la direction générale de la santé dans le cadre de la stratégie épidémiologique, estime que des efforts sont consentis en permanence pour la surveillance des frontières, des aéroports et les ports et au niveau des autres frontières depuis Ebola et le retour depuis trois mois de la fièvre lassa pour éviter toute forme de propagation.



Pour rappel, les autorités sanitaires de la Guinée ont annoncé que plus de 100 contacts ont été recensés et qu’un dispositif de suivi a été mis en place pour éviter les risques de propagation de la maladie.

La fièvre hémorragique Lassa est une maladie mortelle de la même famille qu’Ebola.