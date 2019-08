La pression du match d’ouverture dépassée, c’est avec détermination et engagement que les « Lionnes » se sont déployées pour venir à bout de la Côte d’Ivoire dans ce « Derby » de la poule A.

Face à une équipe ivoirienne trop « courte » les sénégalaises ont fait prévaloir leur taille aussi bien dans les phases défensives que celles offensives. En atteste les 17 points d’Astou Traoré meilleur scorer de la partie, suivie de pres par Bintou Diémé, avec ses 14 points. Et, les 7 rebond pris par Maimouna Diarra, souvent supplée par une Aida Fall impériale en défense.



A signaler le faible taux de réussite des « Lionnes » sur les tirs à trois points, précisément le manque de reussite des tireurs d’Elite (Ndeye Séne 1/6 ; Mama Diodio Diouf 1/3, Lala Wane 1/3 ou encore Astou Traoré 1/3.)



D’habitude flamboyante sur le parquet, Yacine Diop s’est plus fondue dans le collectif (5pts, 4 rebonds en plus de 20 minutes jouées.)



Néanmoins, le coach Cheikh Sarr pourra se baser sur cette victoire pour réajuster ses schémas tactiques si on sait que le Sénégal devra s’imposer conte l’Egypte ce mardi 13 aout, un adversaire de taille, pour continuer la route vers le sacre à domicile.