Fiasco au meeting de Benno/Médina : Le camp de Seydou Guèye donne sa version des faits.

La commune de la Médina a été hier, le théâtre d’affrontements entre militants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les trois grands responsables de la commune appartenant à la mouvance présidentielle ont vu leurs partisans se donner en spectacle pour « une banale histoire » de respect du protocole des orateurs au meeting qui en est à sa troisième organisation après ceux de Bamba Fall et de Cheikh Ba. C’était au tour du ministre Seydou Guèye de réunir les militants de la Médina pour le triomphe du Benno au soir du 3 juillet 2022.



Après le refus catégorique des militants de Cheikh Ba de ne pas vouloir donner à « l’adversaire » de leur leader le micro, c’est au tour du camp de Seydou Guèye de prendre le relais en s’indignant de voir le mentor local être pointé du doigt pour avoir choisi de donner la parole au jeune nouvel allié de Benno, Mouhamed Bachir Diagne. Il s'est ensuivi des tentatives d’apaisement de la part du maire Bamba Fall et même de la tête de liste de Benno à Dakar qui était invité à prendre part au meeting. Malgré les reproches faits au ministre Seydou Guèye, ses partisans minimisent.



« Le meeting a fini dans le imbroglio pour une erreur dans l'ordre de prise de parole qui a occasionné des incidents. Ce sont des détails qui peuvent arriver dans ce type de manifestation et qui demandent du dépassement de la part des responsables. En plus, nous relate un des partisans du porte-parole de l’Apr, « Cheikh Bâ a pris la parole après le ministre Karim Fofana plus haut placé que lui dans l'ordre protocolaire. Un certaine Khardiata Sarr, coordonnatrice de Bës du Ñiakk a aussi parlé après le coordonnateur de Benno à la Médina, Cheikh Ba. Ainsi, les partisans de Seydou Guèye n’arrivent pas à comprendre le fait que le fils du défunt Grand Serigne Bassirou Diagne puisse être privé de parole. « C’est un incident qui ne devrait pas gâcher cette belle fête » considèrent-ils en soutenant les efforts de leur leader pour l’unité et la victoire du Benno à la Médina.