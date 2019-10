FiMELA : Abdoulaye Ndour, ministre conseiller se prononce sur les retrouvailles Macky/Wade.

L'ancien Dage à la présidence, actuellement ministre conseiller en déplacement à Fimela s'est prononcé sur les retrouvailles entre Macky et Wade. Selon Abdoulaye Ndour, pour ne pas le citer, ces retrouvailles restent un réel motif de satisfaction, d'autant que le président Macky Sall a toujours dit et considéré Abdoulaye Wade comme son père et lui voue un respect sans limite...