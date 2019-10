Feux de brousse à Madagascar : Le parc d’Ankarafantsika touché par les flammes

C’est le parc d’Ankarafantsika, une aire protégée et très touristique située dans le Nord-Ouest de Madagascar, dans la région de Boeny, qui a été affectée par les flammes dévastatrices. Le feu a détruit un peu moins de 2 hectares de brousse selon Rfi.



L’incendie s’est déclenché en début de semaine mais il été maîtrisé à temps. Le directeur général du parc national, chargé de la gestion des réserves et des parcs de la Grande île a livré des détails de l’effroyable événement. ‘’Le départ du feu était dans un petit sentier aux alentours, mais il s’est étendu à l’intérieur. Je pense qu’il y a deux hectares brûlés. De plus, les feux de ce genre, le parc en connait régulièrement puisque les gens défrichent et brûlent juste avant la saison des pluies pour pouvoir pratiquer leurs cultures sur brûlis. Ce n’est pas le noyau dur du parc qui est touché par les flammes, mais la zone tampon’’ a indiqué Mamy Rakotoarijaona.



Quelque 1 300 hectares de végétation ont été consumés par les flammes depuis le début de l'année dans ce site touristique connu pour ses lacs et ses espèces rares. En cause : la carbonisation non contrôlée du bois et la culture sur brûlis. Des mesures drastiques ont, par ailleurs, été déclinées par les autorités malgaches. Des patrouilles menées par des gendarmes dans cette zone touchée ont permis l’arrestation de 16 personnes inculpées à l’origine de plusieurs feux.