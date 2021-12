Fêtes de Noël : l’Administration pénitentiaire autorise les plats venant de l'extérieur pour trois (03) jours

Dans le cadre du maintien des liens avec les familles, l'Administration pénitentiaire informe l'opinion publique qu'à l'occasion des fêtes de Noël, les plats venant de l'extérieur sont autorisés au sein des établissements pénitentiaires.

Cette mesure est valable pour trois (03) jours à savoir, les 24, 25 et 26 du mois de décembre 2021 précise l’AP. Elle ajoute que les plats et colis venant de l'extérieur continuent d'être acceptés les week-ends (samedi et dimanche).

Toutefois, les familles sont particulièrement invitées au respect des mesures d'hygiène qui s'imposent en cette période de pandémie Covid-19. Les plats doivent être déposés dans des contenants à fermeture hermétique (exemple seau plastique avec couvercle) lit-on sur le document.

L'Administration pénitentiaire pour finir, remercie les familles et les détenus de leur compréhension pour la bonne exécution de cette mesure...