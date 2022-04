Fête nationale de l'indépendance à Kolda : une prise d'armes à la place du défilé militaire et civil.

Kolda a célébré la fête nationale de l'indépendance du 4 avril à l'image du pays par une prise d'armes. Ce 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, Kolda l'a célébré sous la garde du gouverneur de région et du colonel de la zone miliaire 6.



Ainsi, après la décoration et la revue de troupes par le colonel de la zone miliaire 6 Abdou Latif Camara et Ousmane Kane (gouverneur), un défilé de quelques troupes a été effectué devant la gouvernance. Le concept "armé-nation" a été au rendez-vous pour marquer la fête nationale à Kolda. Et dans la foulée, le dialogue islamo-chrétien s'est invité à cette cérémonie avec la présence côte à côte de monseigneur Jean Pierre Bassène et Chérif Léheib Aïdara (khalife à Saré Mamady).



"Je souhaite une excellente fête d'indépendance aux koldois. Nous avons eu droit à une belle cérémonie." Ainsi s'est exprimé le gouverneur qui en a profité pour rappeler " les services loyaux que les forces de défense et de sécurité rendent à la nation. Et d'ailleurs, le thème nous interpelle tout en nous demandant d'être beaucoup plus persévérants face à un environnement sécuritaire devenu de plus en plus imprévisible."



À cette prise d'armes, les populations ont répondu en masse pour communier avec l'armée et célébrer l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal...