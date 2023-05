Fête du travail à la RTS : Le directeur général Racine Talla rassuré par la prouesse du SYNPAP, à pied pour un climat convivial et de dialogue permanent

La fête internationale du travail dans la maison nationale de l' audiovisuel est célébrée en présence d'agents de la boite, la Rts. Le Syndicat des professionnels de l’audiovisuel public (Synpap) entend bien pérenniser le dialogue et l’échange permanent avec la direction générale qui, selon le syndicat, reconnaît que celle-ci a manifesté son intérêt à améliorer les conditions de travail de son personnel. D’ailleurs, le Synpap représenté par son secrétaire général, Mama Moussa Niang, se dit résolument engagé à s’inscrire dans cette perspective pour avoir des résultats concrets pour les agents de la Radiotélévision sénégalaise.



En présence de l’Unsas représentée par Marie Thiam Soumaré, à laquelle est affilié le Synpap, cette fête des agents de la Rts a permis au directeur général Racine Talla face à son personnel, de tendre l’oreille et, pour l’occasion, d’amasser les remarques des travailleurs.

Il s’est agi lors de cette cérémonie passé en parfaite symbiose, de rappeler les efforts consentis dans la boite notamment avec l’augmentation des salaires de 25%, les investissements en matériel technique et technologique, l’érection des stations régionales avec celle qui a été inaugurée à Matam par le chef de l’État lors de sa tournée récente dans le Nord. Mais également cette tour de la Rts, qui, dans le cadre de l’extension des missions de service public et les exigences de renforcement et de modernisation de son plateau technique de production, va être construite sur 2615 m2 pour un coût de 33 milliards de francs Cfa et va donner une nouvelle dynamique) à la Rts et au bénéfice de son personnel. Le syndicat des professionnels de l’audiovisuel public se réjouit aussi de la revalorisation prochaine des salaires qui constitue une motivation supplémentaire pour les agents de la Rts. Ainsi, la phase de signature de convention va être dépassée. La direction générale qui a saisi le conseil d’administration a fini par obtenir la validation. Cependant, il va rester, au bénéfice des travailleurs, l’intervention du ministère des finances et l’accompagnement du ministère de la communication.



Le directeur général qui a bien écouté les doléances des travailleurs approuve cette volonté de renforcer la paix sociale à la Rts. Racine Talla rappelle aussi aux travailleurs, que les efforts dans la boîte sont effectivement notés et, à plusieurs niveaux notamment avec les indemnités de fin de carrière, la revalorisation des salaires et les grands chantiers d’équipements et de renouvellement à la Rts, le décret d’application pour le financement de l’audiovisuel qui permettra de renouveler l’appareil de production et le soutenir en aidant l’acquisition des droits sportifs. Le directeur général dans le cadre des perspectives, assure les travailleurs de la Rts que l’élargissement des audiences des services publiques va être priorisé.



Le directeur général Racine Talla qui félicite le Synpap d’avoir convié tous les travailleurs de la boîte à cette fête du travail et dans l’unité, espère toutefois un dialogue franc et fécond entre les travailleurs et le patronat.