Fête du travail : Le syndicat des travailleurs du Crouz bande les muscles et menace de descendre sur le terrain.

Les travailleurs du Centre régional des oeuvres universitaires de l'université Assane Seck de Ziguinchor sont très remontés contre leur patron. "Il refuse de satisfaire les syndicats dans leur droit. C'est à cause de lui que nous n'avons pas eu nos subventions. Le 11 mars, nous avons déposé une plateforme qui compose 7 points. Nous exigeons au directeur de satisfaire cette plateforme. Il a 7 jours comme ultimatum. Nous n'accepterons plus que nos droits soient bafoués. Le manque de Drh a causé depuis deux ans une rupture d'avancement du personnel que nous ne pouvons plus accepter...