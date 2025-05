Fête du travail - Le directeur régional de la santé de Thiès sur les incidents en milieu de travail : "Il faut aussi montrer le visage positif de la santé..."

La Direction régionale de la santé de Thiès a organisé aujourd’hui une randonnée pédestre, à l'occasion de la journée internationale de la fête du travail sous le thème "l'essence d'une seconde famille dans le secteur de la santé et de l'action sociale."

"Nous sommes allés plus tôt dans le sens de ne pas être là à déposer des mémorandums de revendications, nous l'avons laissé aux syndicats qui font leur travail habituellement, ici nous sommes plutôt revenus sur le temps que les agents de santé mettent ensemble, le lieu où ils passent plus de temps pour renforcer les liens entre eux[...], a informé le Dr Mama Moussa Diaw, directeur régional de la santé de Thiès. La randonnée a entre autres enregistré la participation de l'ensemble des districts sanitaires, les relais, les associations d'infirmiers, les Icp etc...

Interrogé sur les problèmes liés à l'accueil favorisant souvent des incidents dans les structures sanitaires, le directeur régional de la santé de Thiès a répondu en ces termes : "Le fait de dire que les patients sont mal accueillis, ça c'est une vue de l'esprit. Vous prenez au cas par cas, effectivement il y aura toujours des incidents. Quand vous avez un incident en lieu de travail, vous n'avez jamais la cause de l'incident, souvent vous avez juste l'explication de l'incident, il y a telle chose qui s'est passée, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive, ça c'est des problèmes."

"L'objectif de l'agent de santé avant tout c'est de soulager la douleur du patient[...], les incidents ne peuvent pas manquer, l'essentiel c'est de toujours continuer à former, à améliorer pour que les gens aient un environnement de travail amélioré[...]. Les gens vous disent que j'ai été opéré pour des choses que je pensais n'exister qu'en Europe, et qui sont faites au Sénégal avec des résultats probants. Il faut avoir aussi l'habitude de féliciter ces gens là, de montrer le visage positif de la santé...", a-t-il conclu.