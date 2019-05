Fête du travail : Le cadre des syndicats de l'ONAS délivre son cahier de doléances.

Créé en 1996, l'Office national de l'assainissement du Sénégal est de nos jours pour ses syndicats une super priorité pour le Sénégal. Après 23 ans, cette structure fonctionne à plein régime, pour preuve, la réalisation de grands projets à l'instar du programme de lutte contre les inondations, le projet de dépollution de la baie de Hann, l'Assainissement des 10 villes, la dépollution du Nord de la ville de Dakar ainsi que l'assainissement de la cité Soleil.

Par ailleurs, le cadre des syndicats de l'Onas salue la compétente et la diligence du directeur général ainsi que l'engagement sans faille du Président du Conseil d'administration.



Cependant, l'assainissement étant un secteur difficile, il est souhaitable d'être informé des revendications et doléances des travailleurs. Parmi ces revendications il y a :

-La revalorisation de la redevance à l'assainissement.

- L'octroi d'une part de 10% au personnel de l'Onas dans le capital de la société d'exploitation de l'eau potable.

- L'Augmentation conséquente de la prime de logement (100.000 fr pour les ouvriers et employés, 150.000 fr pour les agents de maîtrise et 200.000 fr pour les cadres).

- L'augmentation de la prime de risque à 50.000 francs pour le personnel de l'exploitation.

- La mise en place d'une prime d'assainissement de 75.000 francs pour l'ensemble du personnel.

- La mise en place d"une seconde visite médicale pour le personnel et un suivi.

- L'embauche des anciens prestataires dans le cadre des recrutements.

- La mise en disposition d'un local et d'un véhicule pour les partenaires sociaux.

- Dotation de véhicules de contrat pour les cadres.

- Élargir la formation à l'ensemble du personnel.

-Aquisition d'une ambulance médicalisée.

Ces points de revendication constituent les principaux points en guise de rappel pour les travailleurs de l'ONAS qui, même étant globalement satisfaits des réalisations et l'avancement de la structure de l'assainissement, demandent une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.