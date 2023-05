Fête du premier mai à Kolda : le respect des accords avec les travailleurs de l’hopital régional et des collectivités territoriales au menu des doléances…

Parmi les huit pages composant les doléances des travailleurs, celles de l’hôpital régional et des collectivités territoriales occupent une place importante. Ils l’ont fait savoir à l’occasion de leur remise de cahier de doléances au gouverneur de Kolda après leur marche du premier mai 2023.



Leur porte-parole du jour Moussa Mboup, SG/CSA, souligne que malgré les avancées notées dans le secteur de l’éducation, il y a certains secteurs dont le respect des accords n’a pas été concluant avec le patronat. À cet effet, il rappelle que le premier mai est un moment de retrouvailles entre l’État, le patronat et les travailleurs pour évaluer les revendications légitimes des travailleurs. Et cette lutte entre dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs dans tous les segments socio-économiques.



Dans cette lancée, Marième Pouye Hanne, adjointe au gouverneur de Kolda s’est félicitée de la bonne tenue de la marche sans incident ni violence. Ainsi, elle précise qu’il y’a eu des avancées malgré quelques difficultés notées dans les secteurs de la santé et des collectivités territoriales. « Nous prenons acte des doléances et nous remettrons ce mémorandum à qui de droit. Par ailleurs, nous saluons les manifestations sans violence et avec responsabilité qui recevront une oreille attentive de l’autorité… »



Pour Moussa Mboup de la CSA, « on doit concrétiser les accords signés pour apaiser la tensions au niveau de l’hôpital régional et des collectivités territoriales. En ce sens, le retard de la concrétisation des accords risque d’impacter négativement sur le rendement des agents. Mais surtout dans le domaine de la santé, on ne doit pas faire du dilatoire car c’est un secteur vital. Cependant, nous saluons les efforts de l’État dans le secteur de l’éducation avec l’augmentation des salaires, mais nous l’exhortons encore à faire de même pour les autres secteurs, notamment la santé, l’élevage entre autres. »



Cette année, les travailleurs n’ont pas répondu présent à la coalition des confédérations syndicales du Sénégal à Kolda. Il faut noter que la fête du premier mai a été célébrée en ordre dispersé à Kolda...